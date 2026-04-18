Mei­foor in Brug­ge onder stra­len­de zon gestart, maar ener­gie­prij­zen baren foor­kra­mers zorgen

De Brugse Meifoor is vanmiddag officieel geopend. Onder een stralende zon zakken heel wat bezoekers af naar het centrum voor een dag vol plezier, al klinkt bij sommige foorkramers ook bezorgdheid over de stijgende energie- en brandstofprijzen.

Met de opening van de Meifoor zet Brugge een traditie voort die al teruggaat tot het jaar 1200. De kermis palmt opnieuw het centrum in en lokt meteen heel wat volk.

Toch is het voor de foorkramers niet alleen feest. De stijgende energie- en brandstofprijzen wegen op hun werking. “De elektriciteit en diesel zijn enorm gestegen. Onze zoon probeert de prijs op 6 euro per persoon te houden, maar dat is moeilijk”, zegt foorkramer Isabelle Lauwers.

Ook Jonathan Pailhe van de Polyp-attractie voelt de impact. “Ik kom net van Kortrijk en mijn kosten zijn verdubbeld. Ik werk met een generator en verbruik veel benzine. Met vier vrachtwagens hierheen komen, dat is vier keer betalen. Op een kleine kermis zit ik al snel aan 2.000 tot 3.000 euro extra.”

Niet iedereen ondervindt evenveel hinder van de crisis. “Wij hebben voorlopig nog niets gemerkt. De prijzen en het standgeld zijn hetzelfde gebleven. We kunnen niet klagen,” zeggen foorkramers Feeline Vanderbeke en Heidi Coussens.

Ambiance

Voor veel bezoekers blijft de Meifoor vooral een plek om even alles te vergeten. “Van de eerste dag tot de laatste kom ik hier voor de ambiance, naar de mensen kijken en een pintje drinken”, aldus Patricia Ferdinand.

De Meifoor loopt nog tot en met 17 mei. Op 15 mei is er een dag met verminderde prijzen.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Meest gelezen

Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Treinongeval Handsame
Nieuws
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart

Lees ook

Oosteroever versluys

Stad Oostende vraagt inwoners mee te denken over toekomst van Oosteroever
2023-04-21 00:00:00 - Toch groen licht voor prestigieus golfproject in Knokke-Heist

Einde van Knokse golfoorlog: nieuwe investeerdersgroep neemt golfproject na 19 jaar van Paul Gheysens over
Loof 1

Nieuw woonproject 'Loof' op oude ziekenhuissite in Kortrijk bereikt hoogste punt
De lijn bus

De Lijn past 1 op 3 lijnen aan vanaf 1 juli: dit verandert er voor jou
409 BB LINKS pleisteractiewaregem

Zo verloopt de pleisteractie van het Rode Kruis op een van de best verkopende punten in Vlaanderen
Interventie strandredders tijdens reddings en communicatieoefening Seacoast25

Strandredders en zeereddingsdienst op scherp voor transmigrantenproblematiek aan de kust
