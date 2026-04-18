Met de opening van de Meifoor zet Brugge een traditie voort die al teruggaat tot het jaar 1200. De kermis palmt opnieuw het centrum in en lokt meteen heel wat volk.

Toch is het voor de foorkramers niet alleen feest. De stijgende energie- en brandstofprijzen wegen op hun werking. “De elektriciteit en diesel zijn enorm gestegen. Onze zoon probeert de prijs op 6 euro per persoon te houden, maar dat is moeilijk”, zegt foorkramer Isabelle Lauwers.