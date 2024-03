Opvallend: het feest voor wereldautismedag ging bij De Kade in Sint-Kruis Brugge van start mét luide muziek. “Ik luister heel graag naar muziek,” getuigt Amaryllis Potters. “Dat geeft me ook vaak rust. Tijdens de les mogen wij dat ook op school omdat we dan beter de oefening kunnen maken en dat helpt wel veel beter.”