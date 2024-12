De Warmste Week zit er nog maar net op of daar is de volgende hartverwarmende actie al. Op vrijdag 27 december starten Rob en Jimmie, twee (sport)vrienden hun tocht van 161 kilometer. Ze hopen zo meer aandacht te schenken aan autisme.

Zoon met autisme

En dat is niet geheel toevallig. Rob, die zelf eigenaar is van Training For Warriors in Beerse, heeft zelf een zoontje met autisme. Hij leerde via een bevriende Training For Warriors in Denemarken de Deen Jimmie kennen. Vrijdag gaat het tweetal dus de uitdaging aan om geld én aandacht te schenken aan autisme.

Alles is te volgen via het Instagramkanaal '100miles2raisemoney4autism2024'. Meer info lees je op de website.