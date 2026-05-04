Tweeling en drieling in één klas: juf Chelsea moet 5 broertjes uit elkaar houden
In de eerste kleuterklas van de Sint-Pietersschool in Adinkerke, bij De Panne, zitten vijf broertjes. Een tweeling en een drieling. Een uitdaging voor de juf, want de broertjes lijken niet alleen op elkaar, ze dragen ook nog eens dezelfde kledij.
Juf Chelsea: “Ze heten Quinsley, Miley, Levany, Daynely, Kyriani. Ik zie het aan hun gezichtje. Het is niet gemakkelijk, maar wie kan dit wel makkelijk vinden? Ze dragen exact dezelfde outfit, ze hebben gelijkaardige gezichtjes, brilletjes, echt moeilijk.”
De drielingen zijn nog maar net in de klas, de tweelingen zijn een jaar en vier maanden ouder. Zij schuiven volgend schooljaar door naar de tweede kleuterklas. “Het is dus maar even een momentje, een kort momentje, om nog anderhalve maand alle vijf de broertjes samen te hebben. Ze zijn wel heel braaf. Ik kan niet klagen, ze zijn super braaf.”