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Blankenberge

Ludo Rol­len­berg is super­fan van de Rode Dui­vels: Als ze in de kwart­fi­na­les gera­ken, kan er veel”

205 BB LINKS duivelssupporter

De Rode Duivels zijn in de Verenigde Staten aangekomen voor het wereldkampioenschap voetbal. Ze spelen maandag hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Wie zeker in de tribunes zal zitten, is superfan Ludo Rollenberg uit Blankenberge. Hij vertrekt vrijdag en hoopt om zo lang mogelijk op het WK te kunnen blijven.

Ludo Rollenberg gaat al meer dan 40 jaar naar alle thuiswedstrijden van de Rode Duivels. "Ik heb geen enkele gemist. En de laatste 25 jaar heb ik misschien 2 verplaatsingen gemist. Dat is gegroeid in de loop der jaren. Je hebt ook mensen die waanzinnig graag naar bepaalde zangers gaan. En op den duur krijg je daar een band mee en krijg je de gewoonte van ‘er is een interland, dan moet ik erbij zijn’.“

Kwartfinale moet haalbaar zijn

Ludo’s koffers staan al klaar om te vertrekken naar het WK voetbal. Zijn zevende al. En hij is niet van plan om snel weer naar huis te komen. “Ik blijf liefst tot de finale, maar dat zal elke fan wel zeggen. Maar als de logica gerespecteerd wordt, dan vind ik persoonlijk toch dat we de ambitie moeten hebben om de kwartfinale te halen. En als je daar geraakt, kan er veel.”

Kostprijs

Blijft nog de kostprijs van zo’n WK. “Ik heb ongeveer 5.000 euro betaald voor de eerste ronde. Nadien is het afhankelijk van waar je terechtkomt. Als ze groepswinnaar worden, kunnen we in de regio blijven en is het een pak goedkoper dan wanneer je 1.000 kilometer moet gaan vliegen. Maar dat is een beetje koffiedik kijken."

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Rode Duivels Mo gow zeg

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