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Ingelmunster

Emiel (10) uit Ingel­mun­ster wint nati­o­na­le LEGO-wed­strijd met ode aan Kevin De Bruyne

Foto Ingelmunster1

Emiel Lannoo uit basisschool Prizma De Wegwijzer in Ingelmunster is een van de vijf winnaars van een nationale LEGO-scholenwedstrijd. Zijn creatie rond voetballer Kevin De Bruyne krijgt binnenkort een plaats in de LEGO Fan Village in Brussel.

“Hij liet zich inspireren door bestaande LEGO-voetbalsets, maar koos bewust voor een Belgische speler en zijn grote idool”

Vincent Andries van de LEGO Groep

De 10-jarige Emiel Lannoo uit klas 5/6A van basisschool Prizma De Wegwijzer in Ingelmunster heeft een nationale LEGO-wedstrijd gewonnen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar werden uitgedaagd om samen met hun klas een voetbalcreatie te bouwen met LEGO-stenen.

Uit bijna honderd inzendingen koos een professionele jury vijf winnaars. In de jury zat ook voormalig Rode Duivel Jan Vertonghen.

Emiel maakte een LEGO-creatie geïnspireerd op zijn grote idool Kevin De Bruyne. “Hij bewondert vooral zijn passes, balcontrole en kwaliteiten als middenvelder”, vertelt de school. Zelf voetbalt Emiel bij SV Ingelmunster.

Foto Ingelmunster2

Plaats op de Wall of Fame

De creatie krijgt binnenkort een plaats op de Wall of Fame van de LEGO Fan Village op het Muntplein in Brussel. Emiel mag samen met zijn klas als eerste een bezoek brengen aan het fandorp.

“Met LEGO bouwen we niet alleen, maar ook samen aan één creatie”, zegt juf Heike Vanhaecke van Prizma De Wegwijzer. “Iedereen brengt ideeën aan en zo ontstaan de leukste bouwwerken.”

Volgens Vincent Andries van de LEGO Groep viel de inzending op door de herkenbare uitwerking van Kevin De Bruyne. “Hij liet zich inspireren door bestaande LEGO-voetbalsets, maar koos bewust voor een Belgische speler en zijn grote idool”, klinkt het.

De LEGO Fan Village opent van 11 tot 15 juni de deuren op het Muntplein in Brussel. Bezoekers kunnen er deelnemen aan voetbal- en LEGO-activiteiten en de winnende creaties bewonderen.

Foto Ingelmunster
Redactie
Rode Duivels Lego WK Voetbal 2026

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