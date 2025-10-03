De 10-jarige Emiel Lannoo uit klas 5/6A van basisschool Prizma De Wegwijzer in Ingelmunster heeft een nationale LEGO-wedstrijd gewonnen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar werden uitgedaagd om samen met hun klas een voetbalcreatie te bouwen met LEGO-stenen.

Uit bijna honderd inzendingen koos een professionele jury vijf winnaars. In de jury zat ook voormalig Rode Duivel Jan Vertonghen.

Emiel maakte een LEGO-creatie geïnspireerd op zijn grote idool Kevin De Bruyne. “Hij bewondert vooral zijn passes, balcontrole en kwaliteiten als middenvelder”, vertelt de school. Zelf voetbalt Emiel bij SV Ingelmunster.