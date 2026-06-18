Ontgoocheling in WK-dorp Moen na puntenverlies van Rode Duivels: “Alles of niets tegen Nieuw-Zeeland”
De Rode Duivels zijn op de tweede speeldag van het WK niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Iran. In het SoFi Stadium in Los Angeles bleef het 0-0. De Belgen moesten het laatste halfuur met tien man verder na rood voor Nathan Ngoy.
In het WK-dorp in Moen (Zwevegem) volgden heel wat supporters de wedstrijd op groot scherm. Na afloop overheerste de ontgoocheling, al geven de meeste fans de Belgische ploeg nog niet op. “Ik denk het wel, allez hopelijk wel”, reageerde een jonge supporter op de vraag of het nog goed komt met de Rode Duivels op dit WK.
"Als we in de volgende match tegen Nieuw-Zeeland de drie punten kunnen pakken, dan is er nog veel mogelijk.”
De wedstrijd bracht weinig spektakel en leverde opnieuw geen overwinning op voor de Belgen. Met twee punten uit twee wedstrijden wordt de kans op groepswinst een stuk kleiner. Egypte won intussen van Nieuw-Zeeland en voert daardoor groep G aan. De Duivels hebben hun lot dus niet meer in eigen handen.
Toch blijven sommige supporters geloven in een goede afloop. “Je weet nooit. Als we in de volgende match tegen Nieuw-Zeeland de drie punten kunnen pakken, dan is er nog veel mogelijk”, klonk het in Moen. Anderen beseffen dat de marge zo goed als verdwenen is. “Het zal nu alles of niets zijn tegen Nieuw-Zeeland”, vat een supporter de situatie samen.
Noodzakelijke winst tegen Nieuw-Zeeland
Zaterdagochtend om 5.00 uur Belgische tijd spelen de Rode Duivels hun laatste groepswedstrijd in het Canadese Vancouver. Winst tegen Nieuw-Zeeland lijkt noodzakelijk om uitzicht te houden op een plaats in de volgende ronde.
Sinds de openingswedstrijd op het WK van 2022 in Qatar tegen Canada konden de Belgen overigens geen WK-wedstrijd meer winnen. Na de nederlaag tegen Marokko volgden gelijke spelen tegen Kroatië, Egypte en nu ook Iran.