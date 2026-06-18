De wedstrijd bracht weinig spektakel en leverde opnieuw geen overwinning op voor de Belgen. Met twee punten uit twee wedstrijden wordt de kans op groepswinst een stuk kleiner. Egypte won intussen van Nieuw-Zeeland en voert daardoor groep G aan. De Duivels hebben hun lot dus niet meer in eigen handen.

Toch blijven sommige supporters geloven in een goede afloop. “Je weet nooit. Als we in de volgende match tegen Nieuw-Zeeland de drie punten kunnen pakken, dan is er nog veel mogelijk”, klonk het in Moen. Anderen beseffen dat de marge zo goed als verdwenen is. “Het zal nu alles of niets zijn tegen Nieuw-Zeeland”, vat een supporter de situatie samen.