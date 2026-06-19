Christian Bouckenooghe kennen voetballiefhebbers wellicht nog van zijn periode bij SV Roeselare (intussen SK Roeselare nvdr.), waar hij zo'n twintig jaar geleden het mooie weer maakte. Maar Bouckenooghe speelde ook bij Waregem, Handzame, KV Oostende, Ronse, RS Waasland en Club Roeselare. Tegelijk was hij ook international voor Nieuw-Zeeland. Met de All Whites nam hij het op tegen toplanden als Frankrijk, Duitsland en Brazilië.

"Na de wedstrijd tegen Brazilië heb ik van truitje kunnen wisselen met Kaká. Dat was het topteam met Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu... We verloren met 4-0, dus dat viel al bij al nog mee", lacht Bouckenooghe.