Ex-speler van Roeselare én Nieuw-Zeeland Christian Bouckenooghe blikt vooruit op WK-duel
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De Rode Duivels spelen morgenvroeg om 5 uur hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Die wedstrijd zal met bijzondere aandacht gevolgd worden door Christian Bouckenooghe uit Beveren bij Roeselare. De voormalige speler van ondermeer Roeselare kwam als international zelf jarenlang uit voor Nieuw-Zeeland, maar verwacht nu een Belgische overwinning.
Christian Bouckenooghe kennen voetballiefhebbers wellicht nog van zijn periode bij SV Roeselare (intussen SK Roeselare nvdr.), waar hij zo'n twintig jaar geleden het mooie weer maakte. Maar Bouckenooghe speelde ook bij Waregem, Handzame, KV Oostende, Ronse, RS Waasland en Club Roeselare. Tegelijk was hij ook international voor Nieuw-Zeeland. Met de All Whites nam hij het op tegen toplanden als Frankrijk, Duitsland en Brazilië.
"Na de wedstrijd tegen Brazilië heb ik van truitje kunnen wisselen met Kaká. Dat was het topteam met Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu... We verloren met 4-0, dus dat viel al bij al nog mee", lacht Bouckenooghe.
"Na de wedstrijd tegen Brazilië heb ik van truitje kunnen wisselen met Kaká. Dat was het topteam met Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu..."
Ondanks zijn verleden bij Nieuw-Zeeland ziet hij de Rode Duivels als duidelijke favoriet in het WK-duel van morgenvroeg. "Op papier is België de betere ploeg. Ik denk dat België makkelijk zal winnen. Mijn pronostiek? 3-1 voor België."
30 jaar in België, maar "wie weet wat de toekomst nog brengt"
Bouckenooghe werd geboren in Nieuw-Zeeland als zoon van Frans Bouckenooghe uit Roeselare, die tijdens een wereldreis in Nieuw-Zeeland bleef wonen. Op zijn zestiende trok Christian op z'n eentje naar Engeland om te voetballen. Drie jaar later belandde hij in België, waar hij intussen al dertig jaar woont. Vandaag werkt hij in de haven van Zeebrugge.
"Ik heb hier een huis gekocht, een vrouw en twee mooie kinderen. Mijn leven is nu hier. Ik ben gelukkig in België, maar wie weet wat de toekomst nog brengt."