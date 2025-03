"We hebben vannacht een klein beetje impact ondervonden. Die impact is ondertussen weggewerkt bij de vertrekkende schepen", aldus een woordvoerster van de haven van Antwerpen-Zeebrugge. "Bij de aankomende schepen zijn er een tiental schepen die momenteel liggen te wachten aan de loodsposten. Die schepen kunnen momenteel de haven niet binnenvaren." Het gaat voornamelijk om schepen met bestemming Antwerpen.

Bij North Sea Port zijn er momenteel vier zeeschepen die willen binnenvaren, maar dat niet kunnen omdat er geen loods is. "Ze moeten wachten tot er een loods aan boord komt en ze opnieuw in de planning geraken van de beloodsing om het kanaal op te geraken", klinkt het. Dat kan nog enkele uren duren. Bij de vertrekkende schepen is er geen hinder.