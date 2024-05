'Kortrijk Drumt' mocht met zijn 125 drummers het Lux Festival in Rollegem openen. In juni komt het EK voetbal eraan en Kortrijk Drumt werd in Brussel uitgenodigd om het officiële campagnelied van de Rode Duivels in te spelen. De groep komt wellicht op de cover van de plaat en figureert ook in de videoclip.

Het festival had ook een verrassing in petto: Kimberly Penez, een singer-songwriter uit Hulste. Kimberly is nog maar 23 jaar maar heeft al heel wat eigen songs uitgebracht. "Ik ben constant bezig met dingen te verzinnen, lyrics, woorden aan elkaar rijmen. Dat is een constante in mijn leven", zegt de artieste.