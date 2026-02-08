Het festival laat zich inspireren door bijzondere plekken in Oostende, die perfect passen bij het thema wachten en smachten. Zo wordt de grafkapel van koningin Marie-Louise, een monumentaal eerbetoon van Leopold I aan zijn vroeg gestorven vrouw, gebruikt als decor voor voordrachten en verhalen. De locaties bieden elk hun eigen intieme sfeer voor poëtische installaties, muziek en literaire fragmenten, waardoor het publiek volledig in de wereld van liefde en verlangen kan worden ondergedompeld.

