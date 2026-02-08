Van vrijdag 13 tot zondag 15 februari staat Oostende in het teken van het literaire minifestival Liefde tussen de Lijnen. Onder het thema "wachten en smachten" brengen schrijvers, dichters en muzikanten het universele gevoel van verlangen tot liefde op verschillende locaties in de stad.
Overdag kunnen bezoekers deelnemen aan literaire wandelingen langs ‘wachtplaatsen’ doorheen de stad, waar stukjes worden voorgedragen door bekende acteurs zoals Johan Heldenbergh en Els Dottermans. Het festival combineert literatuur, muziek en beeld in Mu.ZEE, De Grote Post en O.666, en romantische ontmoetingen in de hoofdbibliotheek.
Betoverende locaties geven extra sfeer
Het festival laat zich inspireren door bijzondere plekken in Oostende, die perfect passen bij het thema wachten en smachten. Zo wordt de grafkapel van koningin Marie-Louise, een monumentaal eerbetoon van Leopold I aan zijn vroeg gestorven vrouw, gebruikt als decor voor voordrachten en verhalen. De locaties bieden elk hun eigen intieme sfeer voor poëtische installaties, muziek en literaire fragmenten, waardoor het publiek volledig in de wereld van liefde en verlangen kan worden ondergedompeld.