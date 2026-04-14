Par­si­dan­ce in Rum­be­ke opent West-Vlaam­se festivalseizoen

Het festivalseizoen in onze provincie is officieel begonnen, met Parsidance in Rumbeke. Dat is een dansfestival met 3 podia en verschillende muziekgenres. Met 8000 bezoekers waren de twee festivaldagen uitverkocht. Daarmee zit het festival ook aan het maximum.

Uitbreiden kan niet meer, maar de lokale Scoutsgroep probeert elk jaar wel de beleving voor een stuk te vernieuwen. Parsidance is een hoodag in Rumbeke met verschillende podia: dixieland, techno en de populaire dance music.

De sfeer zit goed op Parsidance

Parsidance is bekend voor de sfeer van een buurtfestival, waar iedereen iedereen kent, en daar staat geen leeftijd op. Het festival is zo populair dat de tickets meteen de deur uit zijn. En vol is vol.

De Scouts willen alles zelf in de hand kunnen houden, en dat doen ze met 220 vrijwilligers. Zelfs een relatief klein buurtfestival vraagt een grote inzet.

Het festival is volledig uitverkocht

