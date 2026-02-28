Oorlogschirurg, idealist en voormalig politicus Reginald Moreels blikt terug op de vele miserie en het geweld dat hij zag en waar hij altijd tegen opkwam: "Wat ik in deze complexe tijden wil brengen is dat bepaalde waarden waar ik ook belang aan hecht en mijn leven typeerde van verantwoordelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid dat die waarden door een aantal jongeren kritisch worden bekeken."