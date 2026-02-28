Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Dit weekend kunnen alle fans van non-fictieboeken terecht op Faar in Oostende. Vele auteurs komen er spreken. Eén van hen is Oostendenaar, oud-politicus en oorlogschirurg Reginald Moreels. 'Het was mijn verdomde plicht' is zijn nieuwste boek en dat kwam hij persoonlijk toelichten.
Oorlogschirurg, idealist en voormalig politicus Reginald Moreels blikt terug op de vele miserie en het geweld dat hij zag en waar hij altijd tegen opkwam: "Wat ik in deze complexe tijden wil brengen is dat bepaalde waarden waar ik ook belang aan hecht en mijn leven typeerde van verantwoordelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid dat die waarden door een aantal jongeren kritisch worden bekeken."
Faar staat bekend als het enige festival in Vlaanderen dat zich op non-fictie toespitst. Er staan meer dan 80 uiteenlopende activiteiten op het programma Het tweedaagse festival hoopt de kaap van 5.000 bezoekers te overschrijden