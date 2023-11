Meire pleit voor het laten overstromen van kleine waterlopen en beekjes in de bovenloop in Frankrijk als een manier om water te bufferen. In de IJzervlakte moeten natuurlijke overstromingsgebieden beter kunnen bufferen, maar vaak zijn die gebieden bebouwd. Hij benadrukt de noodzaak om deze gebieden vrij te houden van bebouwing en waar nodig bestaande bebouwing te verwijderen.