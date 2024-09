En proeven, dat doen ze hier met volle teugen, figuurlijk dan. Proeven mag je niet lichtvaardig nemen, en je mag zeker je persoonlijke voorkeur niet laten meespelen. Dominique Santens: "We moeten niet beslissen of dat nu een goede smaak is of niet. Nee, is ze intens, is ze voldoende en is ze zuiver ? Is dat kwalitatief ok ?

Voor de rest, of je dan graag citroen smaakt of ruikt, dat is niet zo belangrijk. De bedoeling is dat het een mooie, evenwichtige wijn is."