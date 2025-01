Chris Devos, de man achter het theaterproject, had het schilderij ‘Hanengevecht’ gekopieerd in Zuid-Afrika, met toestemming van zijn nonkel, die het originele werk bezat. Devos benadrukte de persoonlijke verbinding met het kunstwerk: “Mijn nonkel, Valère, had me toestemming gegeven om foto’s en schilderijen van het werk te maken. Hij had veel liefde voor dit project.”

Hoewel de voorstelling het schilderij tot leven bracht, werd er bewust geen haan op het podium getoond, ondanks herhaalde verzoeken om dit te doen. Regisseur Vuylsteke legde uit: “De focus moest liggen op de mensen en niet op de hanen. Dat was ook de bedoeling van Emile Claus zelf.”