Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Kortrijk is bij de Unie der Zorgelozen het theaterstuk Vuurke Stook in première gegaan. Het gaat om een bewerking van een stuk uit 1953 over de opkomst van het fascisme, maar de thematiek blijkt opvallend actueel. Met een cast van amateurspelers, vaak mensen uit kwetsbare situaties, brengt de Unie maatschappelijk geëngageerd theater dat raakt aan vandaag.
Chaos in de stad, huizen die in brand worden gestoken en een gezin dat uit elkaar dreigt te vallen: Vuurke Stook toont hoe destructieve ideologieën een samenleving kunnen ontwrichten. Het oorspronkelijke stuk dateert uit 1953, maar volgens de makers lijkt het alsof het voor deze tijd geschreven is. En dan kijkt het gezelschap vooral naar de impact van sociale media. “Je ziet soms vrienden dingen posten waarvan je denkt: my god, hoe is die zo ver kunnen opschuiven?”, zegt coach en tekstschrijver Geert Six.
Actueler dan ooit
De Unie der Zorgelozen staat bekend om haar sociaal-artistieke werking en brengt bewust geen vrijblijvend amateurtoneel. Ook 'Vuurke Stook' wil het publiek aan het denken zetten over de samenleving vandaag.
“Wat er allemaal passeert op sociale media en in het nieuws, dan denk je soms: dit kan nu toch niet meer?"
Actrice Renate Laconte herkent die bezorgdheid over sociale media. “Wat er allemaal passeert op sociale media en in het nieuws, dan denk je soms: dit kan nu toch niet meer? Waar gaan we naartoe?”, zegt ze. “Ik heb zelf twee kinderen. Als ik daaraan denk, word ik er misselijk van.”
Hechte groep op en naast de scène
Het stuk maakt deel uit van een sociaal-artistiek project waarin amateurspelers samen op de planken staan, vaak mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Achter de schermen groeit een sterke groepsdynamiek. “Vertrouwen is cruciaal in theater”, zegt acteur Nick Speybrouck. “Je moet op elkaar kunnen rekenen, en als er iets is met een speler, dan wordt die ook echt opgevangen.”
Vuurke Stook is nog te zien op de volgende twee vrijdagen en zondagen in de theaterzaal van de Unie der Zorgelozen in Kortrijk.