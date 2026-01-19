Het stuk maakt deel uit van een sociaal-artistiek project waarin amateurspelers samen op de planken staan, vaak mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Achter de schermen groeit een sterke groepsdynamiek. “Vertrouwen is cruciaal in theater”, zegt acteur Nick Speybrouck. “Je moet op elkaar kunnen rekenen, en als er iets is met een speler, dan wordt die ook echt opgevangen.”



Vuurke Stook is nog te zien op de volgende twee vrijdagen en zondagen in de theaterzaal van de Unie der Zorgelozen in Kortrijk.