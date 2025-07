Alice Toen kreeg na haar optreden een staande ovatie. De theaterdame stond met een muziekensemble op het podium van het Kursaal in Oostende met liedjes en poëzie voor misschien wel één van haar laatste voorstellingen. "De goesting is er nog. Het is al wat er omheen komt. Dat optreden is het minst van mijn zorgen. Het is de voorbereiding, daar naartoe gaan, die verplaatsingen, dat is vermoeiend voor mij."