Een van de opvallende voorstellingen is ‘Blauw of iets voor aan de muur’ van Compagnie Gerard, het gezelschap van de uitgeweken Ieperling Mil Sinaeve. Samen met medespeler Tibe brengt hij een verhaal over een kunstliefhebber en een kunstenaar die samen op zoek gaan naar het perfecte kunstwerk, maar vooral van alles vinden behalve dat ene stuk. Voor Mil Sinaeve is de uitwisseling live op scène met mensen in de zaal iets soevereins en heel speciaals. Volgens hem zijn er nog weinig plekken waar je mensen kunt samenbrengen om iets te tonen waarvan je zegt dat je het de moeite vindt om te delen.