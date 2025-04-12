16°C
Roeselare

Mas­sa­spek­ta­kel De Intre­de’ blaast oude fabrieks­hal in Roe­se­la­re nieuw leven in

De Intrede

In de voormalige fabriekshal van busbouwer VDL in Beveren-Roeselare ging gisteravond het indrukwekkende massaspektakel ‘De Intrede’ in première. In de hal verrees een straat van 70 meter met zestien huizen en een kerk, bevolkt door 130 acteurs, figuranten en muzikanten.

Het stuk is een sociaal-artistieke coproductie van vzw Cultuurkapel De Schaduw en De Spil. “Je komt ogen tekort. Afhankelijk van waar je zit, zie je een andere voorstelling,” zegt regisseur Silke Thorrez.

‘De Intrede’ is losjes gebaseerd op ‘De intrede van Christus in Brussel’ van James Ensor en brengt een verhaal over samenleven in een verdeelde maatschappij. “Er zijn geen hoofdrollen. Iedereen schittert in zijn moment,” aldus regisseur Tom Ternest.

Na de première voor 500 toeschouwers volgen in oktober nog elf voorstellingen op de oude VDL-site.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Jenna Lebrun
Theater

