Het stuk is een sociaal-artistieke coproductie van vzw Cultuurkapel De Schaduw en De Spil. “Je komt ogen tekort. Afhankelijk van waar je zit, zie je een andere voorstelling,” zegt regisseur Silke Thorrez.

‘De Intrede’ is losjes gebaseerd op ‘De intrede van Christus in Brussel’ van James Ensor en brengt een verhaal over samenleven in een verdeelde maatschappij. “Er zijn geen hoofdrollen. Iedereen schittert in zijn moment,” aldus regisseur Tom Ternest.

Na de première voor 500 toeschouwers volgen in oktober nog elf voorstellingen op de oude VDL-site.