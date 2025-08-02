Klein Verhaal brengt ‘Het evangelie van de meeuw’. Première in 2027, maar morgenavond brengen ze al drie liederen, op de Groentemarkt. Jeff Nuyttens: “Eigenlijk gaat het over de laatste overlevenden, de outsiders, die alles overboord moeten gooien, en aan de meeuw vragen om mee te mogen op het schip van de toekomst."



De tekst is van Fikry El Azzouzi op basis van een interview met 150 mensen, de muziek van Peter Vermeersch van Flat Earth Society.