Gratis voorstellingen op café koer, West-Vlaams talent, een preview van een grote opera waar Klein Verhaal aan werkt, samen met sociaal-artistieke gezelschappen van over heel Vlaanderen. Het zijn maar een paar zaken die je de komende dagen nog kan gaan bekijken en beleven op Theater aan Zee.
Klein Verhaal brengt ‘Het evangelie van de meeuw’. Première in 2027, maar morgenavond brengen ze al drie liederen, op de Groentemarkt. Jeff Nuyttens: “Eigenlijk gaat het over de laatste overlevenden, de outsiders, die alles overboord moeten gooien, en aan de meeuw vragen om mee te mogen op het schip van de toekomst."
De tekst is van Fikry El Azzouzi op basis van een interview met 150 mensen, de muziek van Peter Vermeersch van Flat Earth Society.
Jonge makers
Theater aan zee biedt ook een podium aan jonge makers. Het piepjonge spelerscollectief Ottessa speelt hier hun eerste voorstelling Rest & Relaxation. Eliza Stuyck: “Ik ben zelf altijd naar TAZ komen kijken als kind, een voorstelling aan de dokken met een auto. Ik weet nog dat ik toen dacht dat ik dat ook wou doen. En voilà, deze zomer onze eerste keer op Theater aan Zee."
In het Leopoldpark brengt de Wonderwaai een gevarieerd programma op maat van kinderen en gezinnen. Een ontmoeting met een orang-oetan of een parcours met ballen. Theater aan Zee in Oostende loopt nog tot en met zaterdag.