Tijdens Theater aan Zee wordt een programma met tal van voorstellingen, concerten en performances voorzien. Van een theatraal strandritueel in de nacht over achterwaarts wandelen in de WonderWaai, tot dansen in slow motion op de dijk, naast de voorstellingen zijn er ook tal van opvallende activiteiten en performances voor het publiek.

Artistiek leider Cindy Godefroi en programmator Dominique Collet lieten zich inspireren door verschillende generaties zoals de kinderen van de WonderWaai, muzikante Farnoosh Khodadadeh, filosoof, wiskundige en emeritus hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie Jean Paul Van Bendegem.