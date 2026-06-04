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Oostende

The­a­ter Aan Zee kiest voor Mes­sa­ge in a Bott­le’: zee speelt hoofd­rol in 29ste festivaleditie

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Van 29 juli tot en met 8 augustus wordt Oostende opnieuw het decor van Theater Aan Zee. Voor de 29ste editie kiest het festival voor het thema 'Message in a Bottle', waarbij de zee centraal staat als bron van verhalen, reflectie en verbeelding. Op het programma staan tientallen theater-, muziek- en circusvoorstellingen, met onder meer de première van TA MAL OU van Theater Malpertuis uit Tielt.

Theater Aan Zee (TAZ) pakt deze zomer uit met een programma dat vertrekt vanuit de vraag: "Wat wil de zee ons vertellen?" Artistiek leider Cindy Godefroi en programmator Dominique Collet bouwen de festivaleditie daarom rond het thema 'Message in a Bottle', waarbij de zee symbool staat voor vrijheid, herinneringen, hoop en verzet.

"Met Message in a Bottle laten we de zee zelf spreken", klinkt het bij TAZ. "Over wat zichtbaar wordt en wat onder de oppervlakte blijft woelen."

"Met Message in a Bottle laten we de zee zelf spreken: over wat zichtbaar wordt en wat onder de oppervlakte blijft woelen."

Cindy Godefroi & Dominique Collet, Theater Aan Zee

Sarah Yu Zeebroek & Walter Van Steenbrugge

Zoals de voorbije jaren schuift TAZ ook twee 'Golfbrekers' naar voren: mensen die het festival inhoudelijk mee vormgeven. Dit jaar zijn dat strafpleiter en mensenrechtenadvocaat Walter Van Steenbrugge en kunstenaar en muzikante Sarah Yu Zeebroek. Van Steenbrugge legt de nadruk op mensenrechten en vrijheid, terwijl Zeebroek de zee benadert als een intuïtieve en verbindende kracht.

"De zee is voor mij het ultieme beeld van vrijheid: open, grenzeloos en ongetemd", zegt Van Steenbrugge. Zeebroek omschrijft de zee dan weer als "een wezen met een eigen bewustzijn".

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Malpertuis in première

Opvallend in het programma is de première van TA MAL OU, een nieuwe productie van Theater Malpertuis uit Tielt. Theatermaker Louise Bergez brengt daarin een persoonlijke en tegelijk universele voorstelling over leven met chronische ziekte. Samen met regisseur Laurens Aneca en muzikant Jasper Segers zoekt ze naar een nieuwe taal voor pijn en kwetsbaarheid.

Daarnaast staan ook premières gepland van onder meer Fatherload van David Labi, Steegske van Lena Majri en Febe Coysman, De blauw van NTGent en Océanisé-e-s van de Roovers.

Van theater tot wetenschap

Naast podiumkunsten blijft TAZ ook ruimte maken voor debat, literatuur en wetenschap. In de Vuurkamer-reeks gaan gasten in gesprek over thema's als mensenrechten, migratie en maatschappelijke betrokkenheid. Ook het wetenschapsprogramma krijgt een nieuwe invulling dankzij een samenwerking met de Jonge Academie. Voor gezinnen is er opnieuw WonderWaai, met theater, circus, workshops en activiteiten voor kinderen op en rond het strand en in het Leopoldpark.

Het volledige programma staat sinds vandaag online. De ticketverkoop start op 17 juni.

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Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Theater aan Zee

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