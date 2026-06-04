Theater Aan Zee (TAZ) pakt deze zomer uit met een programma dat vertrekt vanuit de vraag: "Wat wil de zee ons vertellen?" Artistiek leider Cindy Godefroi en programmator Dominique Collet bouwen de festivaleditie daarom rond het thema 'Message in a Bottle', waarbij de zee symbool staat voor vrijheid, herinneringen, hoop en verzet.

"Met Message in a Bottle laten we de zee zelf spreken", klinkt het bij TAZ. "Over wat zichtbaar wordt en wat onder de oppervlakte blijft woelen."