Sarah Yu Zee­broek illu­streert affi­che TAZ

Sarah Yu Zeebroek geeft dit jaar mee vorm aan de affiche van TAZ. De kunstenaar, illustrator en muzikante maakte de tekening voor de affiche. Thema dit jaar is ‘Message in a Bottle’.

Sarah Yu Zeebroek is de dochter van Kamagurka. Ze maakte een mural voor het festival ‘The Crystal Ship’ en is samen met advocaat, strafpleiter en voorvechter van fundamentele mensenrechten Walter Van Steenbrugge ‘Golfbreker’ op TAZ. Allebei bekijken ze het festival vanuit hun expertise en reiken ze de programmatoren ook ideeën aan.

Theater Aan Zee vindt deze zomer plaats van 29 juli tot en met 8 augustus. De ticketverkoop start op woensdag 17 juni.

Nathalie Dewulf

Theater aan Zee

Oostendse kunstenaar trekt met emmer zeewater naar hoogste punt van België

