Volgens een nieuwe update van de situatie wachten in Zeebrugge momenteel vijf schepen om de haven uit te varen, in Antwerpen zijn dat er 26 en in Gent zeven. Op de Noordzee wachten er intussen 79 schepen, waarvan vijf richting Zeebrugge, 59 richting Antwerpen en vijftien richting Gent. Daarnaast zijn er 6 varende schepen van en naar de havens, met een Vlaamse of Nederlandse loods aan boord, klinkt het nog.

Enkele maanden geleden was er al een soort voorlopig akkoord tussen het loodswezen en de federale overheid over de pensioenen van de loodsen. Beide partijen lijken dat akkoord anders te interpreteren. De loodsen voelen zich, meer dan andere beroepen in de nautische keten, geviseerd.

Het niet indexeren van de hogere pensioenen zou hen van 2.400 euro naar 1.900 euro kunnen katapulteren. Ook het feit dat de tweede pijler van de loodsenpensioenen niet gelijk wordt behandeld met loontrekkenden in andere stelsels (geen zware beroepen, red.), ergert de kapiteins.