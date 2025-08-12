17°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Wacht­rij­en door stipt­heids­ac­ties: nog 117 sche­pen wach­ten om havens van Ant­wer­pen, Zee­brug­ge of Gent in of uit te varen

Haven Zeebrugge

Haven Zeebrugge

Er lagen sinds vrijdagavond zo'n 145 schepen te wachten om de havens van Antwerpen, Zeebrugge of Gent in of uit te varen, ondertussen is dat aantal gedaald naar 117/ Dat meldt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) zal haar stiptheidsacties normaal verderzetten tot na het weekend.

Volgens een nieuwe update van de situatie wachten in Zeebrugge momenteel vijf schepen om de haven uit te varen, in Antwerpen zijn dat er 26 en in Gent zeven. Op de Noordzee wachten er intussen 79 schepen, waarvan vijf richting Zeebrugge, 59 richting Antwerpen en vijftien richting Gent. Daarnaast zijn er 6 varende schepen van en naar de havens, met een Vlaamse of Nederlandse loods aan boord, klinkt het nog.

Enkele maanden geleden was er al een soort voorlopig akkoord tussen het loodswezen en de federale overheid over de pensioenen van de loodsen. Beide partijen lijken dat akkoord anders te interpreteren. De loodsen voelen zich, meer dan andere beroepen in de nautische keten, geviseerd. 

Het niet indexeren van de hogere pensioenen zou hen van 2.400 euro naar 1.900 euro kunnen katapulteren. Ook het feit dat de tweede pijler van de loodsenpensioenen niet gelijk wordt behandeld met loontrekkenden in andere stelsels (geen zware beroepen, red.), ergert de kapiteins.

Belga
Haven Zeebrugge

Meest gelezen

Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Nieuws
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Green1

Greenpeace blokkeert lng-terminal in haven Zeebrugge
Aanvaring zeebrugge 1

Scheepvaart in Zeebrugse haven gestremd nadat schip tegen sluis is gevaren
Haven zeebrugge

Vlaanderen vernieuwt havenwegen in Zeebrugge
Walstroom 1

'Geen uitstoot meer van cruiseschepen aan wal': werken gestart voor walstroom in Zeebrugge
101 BB RECHTS treinverbindinghaven

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim
Windmolen

Brugge bereikt akkoord met Engie over drie windmolens in achterhaven Zeebrugge
Aanmelden