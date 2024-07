Dezelfde vzw is zeker niet aan haar proefstuk toe. Eerder zette ze al juridische stappen in het stadiondossier van Brugge, het golfterrein van Knokke en de nieuwe snelwegafrit van Middelkerke. Ze beseffen dat het een hard juridisch steekspel wordt. “Van beide kanten hebben we onze advocaten die deze strijd zullen voeren. We weten al van bij het begin dat er voor dergelijke grote belangen zwaar gestreden wordt. Wij hebben nog meer middelen nodig. Vandaar dat we een crowdfunding starten om geld op te halen. Dat vragen we aan de bevolking. Alstublieft help ons zodat we dit megalomane project kunnen tegenhouden.”