De gierzwaluw, een beschermde soort die steeds moeilijker een geschikte nestplek vindt, krijgt via dit project opnieuw kansen in Ieper. De eerste nestkasten kwamen aan de gevel van bloemenzaak Danny in de Rijselstraat. “We zijn drie jaar geleden gestart met het in kaart brengen van broedplaatsen. Intussen kennen we de meeste nestlocaties,” legt Danny Venus, voorzitter van de Milieuraad, uit. “Gierzwaluwen houden er immers van om te nestelen in elkaars buurt. Dit project levert niet alleen nieuwe kansen op voor de soort, maar ook bewustwording bij de Ieperlingen."