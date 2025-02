Het gaat over een buizerd in Zuienkerke, een blauwe reiger in Knokke-Heist en twee meeuwen in Oostende. Natuur en Bos weet dat deze vogels maar het tipje van de ijsberg zijn.



Daarom vraagt het Agentschap om zieke en dode vogels te melden om verder onderzoek te kunnen voeren. He vogelgriepvirus is sinds november 2020 binnengekomen bij wilde vogels, en nooit meer helemaal verdwenen.