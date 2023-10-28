VRT-programma Restaurant Misverstand strijkt neer in Diksmuide
Het VRT-programma Restaurant Misverstand opent dit jaar zijn deuren in Diksmuide. Het decor voor dit nieuwe seizoen is een gerenoveerde boerderij in de Westhoek.
Dieter Coppens en Stephanie Planckaert zullen acht mensen met dementie op jonge leeftijd begeleiden bij hun werk in het restaurant. Daarnaast zullen de medewerkers ook kennis maken met het werk op de boerderij. Na de werkuren verblijven ze in een landelijk domein vlakbij de IJzer. De lotgenoten leren elkaar hier beter kennen en bouwen een hechte band op. Met hun deelname willen de medewerkers tonen wat ze wel nog kunnen na hun diagnose.
Lode uit Harelbeke
Onder de acht medewerkers zijn ook twee West-Vlamingen: Danny (57) uit Poperinge en Lode (53) uit Harelbeke. Lode sprak tijdens de opnames openlijk over zijn beslissing om euthanasie te laten uitvoeren nadat zijn arts had aangegeven dat zijn ziekte van Alzheimer snel zou evolueren. Zeven maanden na de opnames koos hij effectief voor euthanasie. De makers dragen het seizoen aan hem op. Het nieuwe seizoen van Restaurant Misverstand start op 3 maart.
Danny uit Poperinge