Dieter Coppens en Stephanie Planckaert zullen acht mensen met dementie op jonge leeftijd begeleiden bij hun werk in het restaurant. Daarnaast zullen de medewerkers ook kennis maken met het werk op de boerderij. Na de werkuren verblijven ze in een landelijk domein vlakbij de IJzer. De lotgenoten leren elkaar hier beter kennen en bouwen een hechte band op. Met hun deelname willen de medewerkers tonen wat ze wel nog kunnen na hun diagnose.

