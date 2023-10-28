6°C
VRT-pro­gram­ma Res­tau­rant Mis­ver­stand strijkt neer in Diksmuide

Restaurant Misverstand

Het VRT-programma Restaurant Misverstand opent dit jaar zijn deuren in Diksmuide. Het decor voor dit nieuwe seizoen is een gerenoveerde boerderij in de Westhoek. 

Dieter Coppens en Stephanie Planckaert zullen acht mensen met dementie op jonge leeftijd begeleiden bij hun werk in het restaurant. Daarnaast zullen de medewerkers ook kennis maken met het werk op de boerderij. Na de werkuren verblijven ze in een landelijk domein vlakbij de IJzer. De lotgenoten leren elkaar hier beter kennen en bouwen een hechte band op. Met hun deelname willen de medewerkers tonen wat ze wel nog kunnen na hun diagnose.

Lode Restaurant Misverstand

Lode uit Harelbeke

Onder de acht medewerkers zijn ook twee West-Vlamingen: Danny (57) uit Poperinge en Lode (53) uit Harelbeke. Lode sprak tijdens de opnames openlijk over zijn beslissing om euthanasie te laten uitvoeren nadat zijn arts had aangegeven dat zijn ziekte van Alzheimer snel zou evolueren. Zeven maanden na de opnames koos hij effectief voor euthanasie. De makers dragen het seizoen aan hem op. Het nieuwe seizoen van Restaurant Misverstand start op 3 maart.

Danny Restaurant Misverstand 1

Danny uit Poperinge

