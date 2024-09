Johny Vansevenant zal als VRT-journalist op de eerste rij bij tal van sleutelelementen in de politieke geschiedenis van de voorbije decennia, gaande van de Agusta-affaire en de abortus-kwestie met koning Boudewijn tot de dioxinecrisis en het Belgische wereldrecord van 541 dagen zonder regering. In al die tijd passeerden er ook veel West-Vlaamse politici in de Wetstraat en dat leverde hem soms voordelen op.

"De grootste West-Vlaming was natuurlijk Jean-Luc Dehaene, wel verhuisd naar Vilvoorde, maar hij had die rechttoe-rechtaan stijl van een West-Vlaming. Er waren nog veel toppers met wie ik allemaal goede contacten had. Niet in het minst omdat ze West-Vlaming zijn. Yves Leterme, Hilde Crevits, Johan Vande Lanotte,Tommelein,Vincent Van Quickenborne. Het schepte een band en leverde heel wat primeurs op."