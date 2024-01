De drie winnaars vormen samen De Nieuwe Lichting 2024 van Studio Brussel en treden in de voetsporen van onder meer Brihang, Portland, Sylvie Kreusch, Mayorga, Tamino, Kids With Buns, Jack Vamp & The Castle of Creep en SONS.

Ze winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, krijgen professionele begeleiding van VI.BE om zich verder te ontwikkelen als artiest, en mogen in 2024 een voorprogramma spelen in concertzaal Ancienne Belgique in Brussel.