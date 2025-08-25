Deze namiddag vond in het centrum van Oostende een schietincident plaats. Een nog onbekende vrouw werd neergeschoten in de hartstreek door een onbekende dader. De vrouw overleed ter plaatse. Er is een onderzoeksrechter gevorderd, en een wetsarts en een wapendeskundige aangesteld. Het onderzoek is volop bezig. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar.