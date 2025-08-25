25°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Vrouw op straat dood­ge­scho­ten in cen­trum Oos­ten­de: poli­tie sluit de buurt af

Moord Oostende

Zaterdag is in de Brusselstraat in Oostende een vrouw op straat doodgeschoten. Ze raakte dodelijk gewond in de borststreek. De zaak wordt momenteel onderzocht door een onderzoeksrechter, dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. 

Deze namiddag vond in het centrum van Oostende een schietincident plaats. Een nog onbekende vrouw werd neergeschoten in de hartstreek door een onbekende dader. De vrouw overleed ter plaatse. Er is een onderzoeksrechter gevorderd, en een wetsarts en een wapendeskundige aangesteld. Het onderzoek is volop bezig. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar.

Moord Oostende 2
De redactie
Moord

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Arrestatie1

Verdachten van moord in Zeebrugge verschijnen voor Poolse rechtbank
Witte mars opbouw 2
Update

Grote opkomst verwacht voor witte mars in Zeebrugge na dood van Herwin
Slachtoffer1

Buurt reageert opgelucht nu verdachten van moord Zeebrugge in Polen zijn opgepakt
Arrestatie1
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachten

Dertig tips over moord in Zeebrugge
moord zeebrugge

Witte mars na moord in Zeebrugge
Aanmelden