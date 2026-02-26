Vrij­dag lang­ver­wacht drink­wa­ter­plan op tafel bij Vlaam­se rege­ring: moe­ten we ons zor­gen maken?

Drinkwater waterkraan

Morgen bespreekt minister Brouns op de Vlaamse regering het langverwachte drinkwaterplan. Waardoor zo weinig mogelijk chemische stoffen in het kraantjeswater terecht komen. Een zorg, vooral in de Westhoek. 

En ook een onderwerp op de provincieraad donderdagnamiddag. Groen kiest andermaal de zijde van bezorgde inwoners. Gedeputeerde Naeyaert van CD&V roept op om te stoppen met onrust stoken en het wetenschappelijk onderbouwde advies van Departement Zorg en Gezondheid te volgen.

Discussie op provincieraad

"Ook vandaag is er een groep van diverse verenigingen uit de Westhoek met onder meer duizend burgers die een memorandum lanceert voor proper en voldoende drinkwater", zei Veerle Dejaeghere, raadslid van Groen. "De mensen willen geen discussie meer over wat nog net kan, maar ze willen zekerheid voor henzelf en voor hun kinderen."

Bart Naeyaert, gedeputeerde voor waterbeleid (CD&V) reageert: "We komen in een tijd waar we niet alleen over water maar over heel veel thema's hoe langer hoe meer cijfers gaan produceren. Hoe langer hoe meer de wetenschap als basis nemen om tot beleid te komen. Hier ligt een advies voor, niet van de minister van omgeving, niet van de minister van landbouw, niet van de minister van economie maar in opdracht van de minister van preventieve gezondheidszorg. Op basis van een gunstig advies van die minister heeft de bevoegde minister zijn beleid uitgetekend. Als we niet meer kijken naar die wetenschappelijke adviezen als uitgangspunt, dan stel ik voor dat we ze allemaal scheuren. En dat we gewoon blijven communiceren: "oei oei oei, ai ai ai, er is een ongelofelijk probleem met het drinkwater." En, dat is er niet. Het drinkwater is en blijft veilig. Ik zeg dat niet, ik baseer me op het advies dat is gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid."

Ons provinciemagazine Boeverbos gaat nog dieper in op het dossier. Dat zie je vanavond, na het nieuws.

