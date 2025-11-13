Na enkele lange discussies in de gemeenteraad eist de volledige Brugse oppositie nu een extra raad in januari. "Ondertussen telt de petitie tegen het nieuwe beleid meer dan 5.600 handtekeningen. Dat bewijst dat er veel kritiek is", klinkt het bij Groen, Vlaams Belang, Open VLD en N-VA.

Tijdens de vorige gemeenteraad stemde de meerderheid de vraag weg om het afvalbeleid uit te stellen en met een nieuw aangepast en gedragen voorstel te komen. Het stadbestuur wil nu een commissie houden op woensdag 21 januari, maar daar gaat de oppositie niet mee akkoord.

