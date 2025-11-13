De volledige oppositie in Brugge eist een extra gemeenteraad in januari over het nieuwe afvalbeleid. Er kwam de afgelopen weken veel kritiek op dat nieuwe beleid, dat in de nieuwe meerjarenplanning is opgenomen. De oppositiepartijen vragen om het afvalplan te herbekijken en uit te stellen.
Met het nieuwe afvalbeleid wil de stad de hoeveelheid restafval verminderen. Het restafval zou maar om de twee weken worden opgehaald en de restafvalzakken worden duurder. Gft-afval moet worden verzameld in aparte bakken. Het nieuwe plan zou vanaf juni in voege gaan. Op het nieuwe systeem kwam de afgelopen weken heel wat kritiek vanuit de oppositiepartijen. Zij willen dat het beleid wordt herbekeken en dat het wordt uitgesteld.
Lange discussies
Na enkele lange discussies in de gemeenteraad eist de volledige Brugse oppositie nu een extra raad in januari. "Ondertussen telt de petitie tegen het nieuwe beleid meer dan 5.600 handtekeningen. Dat bewijst dat er veel kritiek is", klinkt het bij Groen, Vlaams Belang, Open VLD en N-VA.
Tijdens de vorige gemeenteraad stemde de meerderheid de vraag weg om het afvalbeleid uit te stellen en met een nieuw aangepast en gedragen voorstel te komen. Het stadbestuur wil nu een commissie houden op woensdag 21 januari, maar daar gaat de oppositie niet mee akkoord.
Zij vragen nu een extra gemeenteraad. "Het huishoudelijk reglement voorziet dat er een extra gemeenteraadszitting georganiseerd moet worden wanneer een derde van de gemeenteraadsleden daarom vraagt", klinkt het. "Een gemeenteraad is transparant, wordt live gestreamd en bovendien kunnen daar beslissingen genomen worden, in een berek of commissie is dat niet het geval. Wij blijven achter onze eis staan dat dit afvalplan grondig moet worden herzien."