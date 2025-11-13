10°C
Groen Brug­ge eist uit­stel afvalplan

Vuilniszak2

Groen Brugge dient op de gemeenteraad van maandag een voorstel in om de invoering van de gewijzigde afvalophaling uit te stellen tot 1 januari 2027. De fractie vraagt dat het plan eerst grondig wordt herwerkt, zowel inhoudelijk als procedureel.

In de vorige gemeenteraad wees Groen op een reeks problemen: het afvalplan is volgens haar niet doordacht, niet klaar, niet eerlijk en niet gedragen. Intussen kwamen daar - nog volgens Groen - twee zaken bovenop: de foutieve afvalkalender die in alle Brugse brievenbussen viel, en een petitie die massaal wordt ondertekend.

Raadslid Eva Vanhoorne: “We zeiden al dat dit plan niet doordacht is. Daar komt nu nog iets fundamenteler bij: het blijkt ook gebouwd op foutieve informatie. In het collegebesluit wordt bijvoorbeeld gesteld dat de ophaling van GFT in zakken “sowieso verboden wordt vanaf 2027”. Tot op vandaag kon er echter geen enkel decreet, geen Vlarema-artikel en geen passage uit het Lokaal Materialenplan worden voorgelegd die dat bevestigt.”

Geen spelletje

Eva Vanoorne: "Groen vraagt nu om de invoering uit te stellen tot 1 januari 2027 en draagt het college op om een volledig en correct onderbouwd dossier voor te leggen, inclusief alle relevante scenario’s en een uitgewerkt sociaal correctiemechanisme. Uitstel is hier geen spelletje tijdrekken. Het is de enige manier om tot een afvalbeleid te komen dat logisch is, eerlijk is, en wél gedragen wordt door de Bruggelingen.”

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
