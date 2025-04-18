19°C
Nieuws
Zeebrugge

Vlaan­de­ren ver­nieuwt haven­we­gen in Zeebrugge

Haven zeebrugge

De Vlaamse overheid trekt de komende jaren 57,8 miljoen euro uit voor de vernieuwing van gewestwegen in en rond de havens. Daarbij ook twee projecten in Zeebrugge

De wegen rond de havens krijgen dagelijks veel zwaar vrachtverkeer te verwerken, met extra slijtage tot gevolg. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder wil daarom fors investeren in structureel onderhoud.

“Onze havens goed bereikbaar houden, zorgt voor welvaart in heel Vlaanderen. Veel van onze havenwegen zijn vandaag echter in slechte staat. Door te investeren verbeteren we niet alleen de verkeersveiligheid en mobiliteit, maar versterken we ook de concurrentiekracht van onze havens,” zegt de minister.

Twee belangrijke projecten

In Zeebrugge staan twee projecten gepland. Op de N34, tussen de Vandammesluis en de grens met Knokke-Heist, komt een nieuwe inrichting met onder meer een lichtengestuurd kruispunt, een veilige fietsdoorsteek en een geoptimaliseerd kruispunt aan de Isabellalaan. Daarnaast krijgt de N34a Kustlaan een grondige vernieuwing, inclusief de fietspaden.

De werken over alle Vlaamse haven worden gespreid over 2025, 2026 en 2027. Voor de projecten in Zeebrugge is er nog geen concrete startdatum.

De redactie
Haven Zeebrugge

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wintergloed Brugge
Nieuws

Het licht gaat uit: Brugge trekt stekker uit Wintergloed na dit jaar

