De wegen rond de havens krijgen dagelijks veel zwaar vrachtverkeer te verwerken, met extra slijtage tot gevolg. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder wil daarom fors investeren in structureel onderhoud.

“Onze havens goed bereikbaar houden, zorgt voor welvaart in heel Vlaanderen. Veel van onze havenwegen zijn vandaag echter in slechte staat. Door te investeren verbeteren we niet alleen de verkeersveiligheid en mobiliteit, maar versterken we ook de concurrentiekracht van onze havens,” zegt de minister.

