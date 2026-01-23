‘Meest romantische kasteel van Vlaanderen’: dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd
Het waterkasteel Beauvoorde in Wulveringem bij Veurne krijgt een extra investering van 1,9 miljoen euro om de restauratie volledig af te ronden. Als alles volgens plan verloopt, opent het kasteeldomein nog voor de zomer opnieuw de deuren voor het brede publiek.
De Vlaamse Regering maakt bijkomend 1,9 miljoen euro vrij voor de
laatste fase van de restauratie van Kasteel Beauvoorde. Daarmee komt de
totale kostprijs van de werken op 4,5 miljoen euro. Vlaanderen neemt
daarvan 3,75 miljoen euro voor zijn rekening.
Het kasteel in Wulveringem, een deelgemeente van Veurne, is momenteel nog gesloten. De heropening is gepland voor het voorjaar.
"Op dit domein kan je het Verhaal van Vlaanderen echt beleven. We geven deze magische plek nog voor de zomer terug aan de Vlamingen”
Bezoekerscentrum en toegankelijk park
Met de extra middelen worden het koetshuis en Huis de Bryarde ingericht als bezoekerscentrum met onthaal en shop. In de voormalige jongensschool komt een ruimte voor groepsontvangsten en een horecazaak. Ook het kasteelpark wordt heraangelegd, met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid. Drempels verdwijnen zodat ook mensen met een rolstoel of kinderwagen het domein vlot kunnen bezoeken.
Van de nieuwe investeringsschijf komt 1,25 miljoen euro van het Departement Cultuur en 650.000 euro van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De resterende middelen worden voorzien door Herita, dat het kasteel beheert.
Erfgoed met rijke geschiedenis
Het waterkasteel kent een lange geschiedenis. In de 15de eeuw gaf Jan zonder Vrees de leenheerrechten aan een van de eerste bewoners. Nadat de burcht in de 16de eeuw werd vernield, volgde in 1617 een heropbouw in Vlaamse renaissancestijl.
De laatste private eigenaar, Arthur Merghelynck, maakte er in de 19de eeuw een romantisch ingericht kasteel van. In 1908 schonk hij het domein aan de staat.
“Aftellen naar heropening”
Volgens Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts is de heropening nabij. “Wie via de brug over het water Kasteel Beauvoorde binnenstapt, voelt zich vanzelf fier op dat van hier. Op dit domein kan je het Verhaal van Vlaanderen echt beleven. We geven deze magische plek nog voor de zomer terug aan de Vlamingen.”
Ook Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez benadrukt het belang van de investering. “Met deze middelen maken we van Beauvoorde niet alleen een prachtig gerestaureerd monument, maar ook een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen.”
Bij Herita kijkt men uit naar de nieuwe invulling. Directeur Matthias Francken: “Kasteel Beauvoorde is het meest romantische kasteel van Vlaanderen en werd tot in de kleinste details gerestaureerd. De nieuwe bezoekersbeleving focust op jonker Arthur Merghelynck. We willen van deze plek een bestemming maken waarvoor kusttoeristen graag een ommetje maken naar het binnenland.”
Als alles volgens planning verloopt, kan het publiek nog voor de zomer opnieuw het domein ontdekken.