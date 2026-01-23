Volgens Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts is de heropening nabij. “Wie via de brug over het water Kasteel Beauvoorde binnenstapt, voelt zich vanzelf fier op dat van hier. Op dit domein kan je het Verhaal van Vlaanderen echt beleven. We geven deze magische plek nog voor de zomer terug aan de Vlamingen.”

Ook Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez benadrukt het belang van de investering. “Met deze middelen maken we van Beauvoorde niet alleen een prachtig gerestaureerd monument, maar ook een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen.”

Bij Herita kijkt men uit naar de nieuwe invulling. Directeur Matthias Francken: “Kasteel Beauvoorde is het meest romantische kasteel van Vlaanderen en werd tot in de kleinste details gerestaureerd. De nieuwe bezoekersbeleving focust op jonker Arthur Merghelynck. We willen van deze plek een bestemming maken waarvoor kusttoeristen graag een ommetje maken naar het binnenland.”

Als alles volgens planning verloopt, kan het publiek nog voor de zomer opnieuw het domein ontdekken.