De Vlaamse regering is er maandagavond opnieuw niet in geslaagd een akkoord te vinden over het drinkwaterplan. Volgens het kabinet van minister-president Matthias Diependaele (N-VA) is er wel "constructief verder gewerkt, maar lagen de standpunten te ver uit elkaar om vanavond te kunnen landen".
De regering-Diependaele heeft zich maandagavond over drie dossiers gebogen waarover afgelopen vrijdag geen overeenstemming kon worden gevonden: de Vlaamse energiesteun, het drinkwaterplan en de begrotingsaanpassing. Ook al zijn de verschillende dossiers gekoppeld, naar verluidt blokkeerde het overleg maandagavond vooral op het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Brouns. Met name Vooruit zou daarover de hakken in het zand hebben gezet. De partij zelf zegt enkel dat ze "strijdt voor proper en gezond drinkwater".
Drinkwatervervuiling in West-Vlaanderen
Het drinkwaterplan moet onder meer een antwoord bieden op de drinkwatervervuiling in West-Vlaanderen. Het ontwerpplan lag eerder al onder vuur omdat het de deur zou open zetten voor een langere tijdelijke verhoging van de norm.
De komende dagen wordt er tussen de kabinetten verder overleg gepleegd over de drie dossiers en volgende week maandag buigt de ministerraad zich er opnieuw over. Dan zou het wel de bedoeling zijn om vanaf de middag te vergaderen.