18°C
Aanmelden
Nieuws
Westhoek

Vlaam­se rege­ring heeft nog altijd geen akkoord over drinkwaterplan

De Vlaamse regering is er maandagavond opnieuw niet in geslaagd een akkoord te vinden over het drinkwaterplan. Volgens het kabinet van minister-president Matthias Diependaele (N-VA) is er wel "constructief verder gewerkt, maar lagen de standpunten te ver uit elkaar om vanavond te kunnen landen".

De regering-Diependaele heeft zich maandagavond over drie dossiers gebogen waarover afgelopen vrijdag geen overeenstemming kon worden gevonden: de Vlaamse energiesteun, het drinkwaterplan en de begrotingsaanpassing. Ook al zijn de verschillende dossiers gekoppeld, naar verluidt blokkeerde het overleg maandagavond vooral op het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Brouns. Met name Vooruit zou daarover de hakken in het zand hebben gezet. De partij zelf zegt enkel dat ze "strijdt voor proper en gezond drinkwater".

Water
Nieuws

Het drinkwaterplan moet onder meer een antwoord bieden op de drinkwatervervuiling in West-Vlaanderen. Het ontwerpplan lag eerder al onder vuur omdat het de deur zou open zetten voor een langere tijdelijke verhoging van de norm.

De komende dagen wordt er tussen de kabinetten verder overleg gepleegd over de drie dossiers en volgende week maandag buigt de ministerraad zich er opnieuw over. Dan zou het wel de bedoeling zijn om vanaf de middag te vergaderen.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Drinkwater

Meest gelezen

Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Ongeval woesten 1
Nieuws

Beerkar kantelt tegen woning in Woesten, huis voorlopig onbewoonbaar
Treinongeval Handsame
Nieuws
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Water

Beslissing drinkwaterplan uitgesteld: maandag wellicht uitsluitsel
Spoelplaats spuittoestellen landbouw

Speciale vul- en spoelplaatsen voor landbouwspuittoestellen pakken vervuiling van water aan bron aan
Drinkwater waterkraan

Vrijdag langverwacht drinkwaterplan op tafel bij Vlaamse regering: moeten we ons zorgen maken?
Jo Brouns

Minister Jo Brouns: "komende dagen drinkwaterplan klaar"
Nooddrinkwater 1

Nooddrinkwater getest in De Panne: 'Iedereen moet snel toegang hebben tot veilig water'
Drinkwater waterkraan

"Kook eerst je drinkwater": Drinkwater in delen van Roeselare voldoet niet aan norm: Watergroep spoelt leidingen
Aanmelden