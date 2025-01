Walter Maes was jarenlang voorzitter van véloclub De Verenigde Vrienden en leverde zo een grote bijdrage aan de organisatie van de Duinencross. In zijn eerste keer als medewerker kroonde Paul Herygers zich tot wereldkampioen in de duinen, na een strijd met Richard Groenendaal.

Uiteindelijk zou hij parcoursverantwoordelijke worden, de kneepjes van het vak leerde hij van Adrie van der Poel. Hoogtepunt was de organisatie van het WK in 20212. In 2018 nam hij afscheid.