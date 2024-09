De partij Vooruit komt samen in het Thermae Palace Hotel om de leden in te lichten en goedkeuring te vragen. Vooruit-onderhandelaar Melissa Depraetere uit Harelbeke is net als uittredend minister Hilde Crevits uit Torhout nog niet zeker of ze allebei nieuw West-Vlaams minister worden.

Ook de plaats van afspraak, aan het Thermae Palace hotel in Oostende is niet toevallig. Er komt extra steun voor de renovatie van het Thermae Palace-complex.

Het regeerakkoord is de blauwdruk van wat de Vlaamse regering in de komende vijf jaar zal doen, en voor West-Vlaanderen liggen werven klaar.

Het afschaffen van de provincies, waar de partij N-VA voor ijvert , staat niet in het regeerakkoord. Volgens Bart Naeyaert is dat een verdienst van zijn stadsgenoot. 'Ik denk dat dit een goeie zaak is voor de West-Vlaming, want de provincie West-Vlaanderen is een manier om mensen en middelen in West-Vlaanderen te kunnen inzetten en daar zelf over te kunnen beslissen.'