In Oostende ondertekenen hogeschool Vives en Skeyes vanmiddag het samenwerkingsakkoord voor de bacheloropleiding tot luchtverkeersleider. "De eerste twee algemene jaren zullen in het VLOC (Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum, red.) in Oostende plaatsvinden. Het derde jaar volgen de studenten in Steenokkerzeel", vertelt Nancy Vermeulen van Vives.