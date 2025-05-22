In Ieper ging het museumteam meteen aan de slag om het verhaal te reconstrueren. Wetenschappelijk medewerker Annick Vandenbilcke benadrukt hoe complex dat was: “De naam kwam vaak voor, en de inscriptie gaf weinig houvast. Dankzij nauwgezet speurwerk konden we uiteindelijk het militair dossier van Louis De Backer terugvinden, mét een portret.”

De viool krijgt een jaar lang een plek in de schenkingenkast van het museum, tussen het kenniscentrum en het museumcafé. Directeur Stephen Lodewyck: “Dat we het instrument aan een naam konden koppelen, geeft het een persoonlijke dimensie. Volgend jaar is de viool voor het publiek te zien.”

Ook de stad Ieper reageert tevreden. Emmily Talpe, schepen van musea, zegt: “Dankzij de opmerkzaamheid in Sint-Niklaas is deze viool niet verloren gegaan. Hier kan ze bewaard, bestudeerd en getoond worden.”

Het In Flanders Fields Museum roept mogelijke familieleden van Louis De Backer op om zich te melden met bijkomende informatie of herinneringsstukken.