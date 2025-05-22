Unieke viool met dierlijk bot uit Sint-Niklaas belandt in collectie In Flanders Fields Museum
In de Kringwinkel van Sint-Niklaas is een uitzonderlijke vondst gedaan: een handgemaakte viool met onderdelen uit dierlijk bot en een inscriptie die verwijst naar de Eerste Wereldoorlog. Het instrument is nu officieel opgenomen in de collectie van het In Flanders Fields Museum in Ieper.
De viool werd enkele weken geleden binnengebracht aan het geefpunt van de Kringwinkel. Omdat ze meteen opviel, belandde ze bij de “speciallekes”. Maatwerkcoach Cedric Baele merkte tijdens een eerste inspectie zowel het fijne vakmanschap als de mysterieuze inscriptie op. Die leidde uiteindelijk naar een soldaat uit Brugge: Louis De Backer, timmerman en vader van drie kinderen, die tijdens WO I diende bij gemilitariseerde arbeiders en later hulptroepen van de genie in onder meer Veurne en Adinkerke.
De kringwinkelorganisatie is trots op de opmerkzaamheid van haar
medewerkers. Kristof Van Gansen, voorzitter van vzw Den Azalee, zegt:
“Dat we deze viool tussen duizenden goederen hebben opgemerkt, is te
danken aan het vakmanschap binnen onze organisatie. Zo krijgt zo’n
bijzondere vondst de aandacht die ze verdient.”
“Dankzij de opmerkzaamheid in Sint-Niklaas is deze viool niet verloren gegaan. Hier kan ze bewaard, bestudeerd en getoond worden.”
Nauwgezet speurwerk
In Ieper ging het museumteam meteen aan de slag om het verhaal te reconstrueren. Wetenschappelijk medewerker Annick Vandenbilcke benadrukt hoe complex dat was: “De naam kwam vaak voor, en de inscriptie gaf weinig houvast. Dankzij nauwgezet speurwerk konden we uiteindelijk het militair dossier van Louis De Backer terugvinden, mét een portret.”
De viool krijgt een jaar lang een plek in de schenkingenkast van het museum, tussen het kenniscentrum en het museumcafé. Directeur Stephen Lodewyck: “Dat we het instrument aan een naam konden koppelen, geeft het een persoonlijke dimensie. Volgend jaar is de viool voor het publiek te zien.”
Het In Flanders Fields Museum roept mogelijke familieleden van Louis De Backer op om zich te melden met bijkomende informatie of herinneringsstukken.