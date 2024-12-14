Hockneys kleurrijke schilderijen zijn doorgaans alleen te zien bij privéverzamelaars of in topmusea. Volgens galeriehouder Philip Blond (Gallery Blond London) is het getoonde werk uitzonderlijk. “Momenteel is zijn werk het beste wat hij ooit schilderde. Het werk van 2011 over de lente in Yorkshire is daar een voorbeeld van. Het is een feest en gaat over de natuur en het raadsel van de schepping. Het heeft iets bovennatuurlijks en hij maakte het werk op een iPad."

Naast Hockney biedt Knokke Art Fair meer dan 50 galeries uit binnen- en buitenland, met schilderijen, beeldende kunst en fotografie. De beurs mikt op kunstliefhebbers in het algemeen, maar vooral op verzamelaars die bereid zijn te investeren.

