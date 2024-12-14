Vijftigste editie Knokke Art Fair van start met topwerken van David Hockney
In het Casino van Knokke-Heist is de vijftigste editie van de internationale kunstbeurs Knokke Art Fair van start gegaan. De beurs focust op moderne en hedendaagse kunst en trekt dit jaar extra aandacht met een zeldzame tentoonstelling van werken van de Britse kunstenaar David Hockney, een van de invloedrijkste kunstenaars van het moment.
Hockneys kleurrijke schilderijen zijn doorgaans alleen te zien bij privéverzamelaars of in topmusea. Volgens galeriehouder Philip Blond (Gallery Blond London) is het getoonde werk uitzonderlijk. “Momenteel is zijn werk het beste wat hij ooit schilderde. Het werk van 2011 over de lente in Yorkshire is daar een voorbeeld van. Het is een feest en gaat over de natuur en het raadsel van de schepping. Het heeft iets bovennatuurlijks en hij maakte het werk op een iPad."
Naast Hockney biedt Knokke Art Fair meer dan 50 galeries uit binnen- en buitenland, met schilderijen, beeldende kunst en fotografie. De beurs mikt op kunstliefhebbers in het algemeen, maar vooral op verzamelaars die bereid zijn te investeren.
Meerwaardebelasting
Volgens organisator Alexander Tuteleers is het daar momenteel een gunstig moment voor. “We zitten met de meerwaardebelasting en nieuwe taksen die er aankomen, waar kunst niet onder valt. Ook de BTW op kunst daalt van 21 naar 6 procent. Dat zijn zaken die in moeilijke tijden toch interessant zijn om in kunst te investeren”, zegt hij.
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag wordt ook een exclusieve linnentas uitgebracht, geschilderd en gesigneerd door de Duitse kunstenaar Thitz, in beperkte oplage. Knokke Art Fair loopt nog tot 17 augustus.