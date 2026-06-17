Kunstenaar Herr Seele stelt in Villa Volta in Oostende een bijzondere reeks van 88 vrouwenportretten tentoon. Met 'Het Rijk der Vrouw' brengt hij een eerbetoon aan zijn moeder en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot 8 november.
Herr Seele noemt z'n collectie zelf "De mooiste vrouwen van Oostende". Volgens hem is dat niet ironisch bedoeld. "Alle vrouwen zijn mooi om te schilderen", zegt de kunstenaar. Voor het project schilderde hij gedurende enkele maanden gemiddeld vier vrouwen per week. Elk model poseerde ongeveer twee uur.
"Door dat schilderen leer ik de vrouw kennen. Het is een psychologische oefening."
Maar het ging niet alleen om schilderen. "Door dat schilderen leer ik de vrouw kennen. Het is een psychologische oefening", vertelt Herr Seele. "Er werd veel gepraat tijdens de sessies. Het is een magische belevenis."
"Unieke ervaring"
Voor de geportretteerde vrouwen is het een bijzondere ervaring. "Ik heb het daarnet voor de eerste keer gezien en ik was toch wel verbaasd. Maar ik ben tevreden. Ik vind het een heel vrouwelijk portret", zegt Zora Vanborm.
Ook Isabelle Vandemaele voelde zich vereerd toen ze de vraag kreeg om model te staan. "Ik dacht: ben je wel zeker dat je mij wilt portretteren? Zo'n topkunstenaar die jou als gewone vrouw wil schilderen, dat doet bijzonder veel plezier."
De tentoonstelling toont vrouwen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Nicole Chiroli, die een hersentumor kreeg en daardoor deels verlamd raakte, herkent zichzelf volledig in haar portret. "Hij heeft dat heel mooi gebracht. Dat is zoals ik ben."
"Zo'n topkunstenaar die jou als gewone vrouw wil schilderen, dat doet bijzonder veel plezier."
Ook de zussen Yolien, Yente en Yari Grigorieff maakten deel uit van het project. Zij waren onder de indruk van de manier waarop Herr Seele te werk ging. "Hij legde uit welke kleuren en technieken hij gebruikte. Daardoor kon je het hele proces volgen. Het was een unieke ervaring."
Het 'Rijk der Vrouw' is geïnspireerd op de zogenaamde vrouwenkamer uit het paleis van de Russische tsaar Peter de Grote en loopt nog tot 8 november in Villa Volta in Oostende.