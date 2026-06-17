Voor de geportretteerde vrouwen is het een bijzondere ervaring. "Ik heb het daarnet voor de eerste keer gezien en ik was toch wel verbaasd. Maar ik ben tevreden. Ik vind het een heel vrouwelijk portret", zegt Zora Vanborm.

Ook Isabelle Vandemaele voelde zich vereerd toen ze de vraag kreeg om model te staan. "Ik dacht: ben je wel zeker dat je mij wilt portretteren? Zo'n topkunstenaar die jou als gewone vrouw wil schilderen, dat doet bijzonder veel plezier."