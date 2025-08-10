18°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende Kortrijk

Kort­rijk­se kun­ste­naar Ralph Nol­let maakt opval­len­de zetel van 100 gere­cy­cleer­de basketballen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Oostende is een opvallend kunstwerk rijker. Kunstenaar Ralph Nollet (23), bekend van zijn creaties met sigarettenpeuken, stelt een monumentale zetel voor die volledig is opgebouwd uit gerecycleerde basketballen.

Voor het kunstwerk heeft Nollet honderd versleten Spalding-basketballen gebruikt die hij heeft verzameld bij clubs uit onder meer Wielsbeke, Deerlijk en Kortrijk. Volgens de kunstenaar is het zijn grootste en meest ambitieuze werk tot nu toe.

400 uur werk

De bijzondere constructie heeft de vorm van een zitbank en is niet alleen een kunstobject, maar ook effectief bruikbaar als zitmeubel. Nollet ziet toepassingen in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Aan het project werkte de kunstenaar ongeveer 400 uur. Door de verschillende leeftijden en slijtage van de basketballen kreeg de zetel bovendien een uniek kleurenpalet.

Met het opvallende kunstwerk geeft Nollet afgedankte sportmaterialen een tweede leven en voegt hij opnieuw een opvallende creatie toe aan zijn oeuvre.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Jenna Lebrun
Kunst Ralph Nollet

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
Een automobilist liet het leven bij een ongeval op de e403 in ardooie
Nieuws

Bestuurder komt om bij zwaar ongeval met brugpijler langs E403 in Ardooie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Loods Koksijde2

Van gieter tot topkunst: Koksijde viert opening nieuwe tentoonstellingsruimte
2026-05-14 - 403_N_kunstklimaatMETSVO_20260514121227.mp4 - Bws4wvZJx_2.jpg

Oostendse kunstenaar trekt met emmer zeewater naar hoogste punt van België
Open atelier Kuurne

Jan Dewilde uit Kuurne maakt kunst van oude voorwerpen
Felix11 jarigekunstenaar2

Elfjarige Felix schildert grote meesters en staat daarmee op expo in Brugge
Joke Raes 1

Kunst en performance komen samen in expo ‘5-V’ van Joke Raes in Brugge
Knokke Art Fair 2025

Vijftigste editie Knokke Art Fair van start met topwerken van David Hockney
Aanmelden