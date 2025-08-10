Kortrijkse kunstenaar Ralph Nollet maakt opvallende zetel van 100 gerecycleerde basketballen
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Oostende is een opvallend kunstwerk rijker. Kunstenaar Ralph Nollet (23), bekend van zijn creaties met sigarettenpeuken, stelt een monumentale zetel voor die volledig is opgebouwd uit gerecycleerde basketballen.
Voor het kunstwerk heeft Nollet honderd versleten Spalding-basketballen gebruikt die hij heeft verzameld bij clubs uit onder meer Wielsbeke, Deerlijk en Kortrijk. Volgens de kunstenaar is het zijn grootste en meest ambitieuze werk tot nu toe.
400 uur werk
De bijzondere constructie heeft de vorm van een zitbank en is niet alleen een kunstobject, maar ook effectief bruikbaar als zitmeubel. Nollet ziet toepassingen in bijvoorbeeld ziekenhuizen.
Aan het project werkte de kunstenaar ongeveer 400 uur. Door de verschillende leeftijden en slijtage van de basketballen kreeg de zetel bovendien een uniek kleurenpalet.
Met het opvallende kunstwerk geeft Nollet afgedankte sportmaterialen een tweede leven en voegt hij opnieuw een opvallende creatie toe aan zijn oeuvre.