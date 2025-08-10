De bijzondere constructie heeft de vorm van een zitbank en is niet alleen een kunstobject, maar ook effectief bruikbaar als zitmeubel. Nollet ziet toepassingen in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Aan het project werkte de kunstenaar ongeveer 400 uur. Door de verschillende leeftijden en slijtage van de basketballen kreeg de zetel bovendien een uniek kleurenpalet.

Met het opvallende kunstwerk geeft Nollet afgedankte sportmaterialen een tweede leven en voegt hij opnieuw een opvallende creatie toe aan zijn oeuvre.