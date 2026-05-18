Het plan gaat al lang mee om de oude schuur om te bouwen tot een tentoonstellingsruimte die voldoet aan de hedendaagse eisen. In de loods is een box-in-box structuur gebouwd. Het gaat om een investering van ruim 2 miljoen euro die heel wat mogelijkheden biedt.

Sander Loones, burgemeester Koksijde: "Deze ruimte biedt de kans om op een hoger cultureel niveau mee te draaien. Topkunstwerken die anders niet tentoongesteld mogen worden, kunnen nu hier hangen."

Je kan op dezelfde locatie in het Kunstencentrum kennis maken met de verrassende kunstwerken van Della Calberson en de schilderijen van de Roeselarenaar Kristof Santy. Beide kunstenaars vinden hun inspiratie in het alledaagse leven en dat levert originele kunstwerken op.

Kristof Santy, kunstschilder: "Een gieter is een mooie vorm, maar ook een compositie van een taart is heel interessant. Voor mij is dat inspiratie om daar iets meer mee te doen."

Er is beweging in Koksijde op cultureel vlak. Bovendien heeft de stad al plannen voor de bouw van een nieuw abdijmuseum.

