Volgens de advocaat van een van de verdachten is die straf te zwaar. "Ik zal een straf met uitstel vragen, omdat ik hoop dat die man zijn leven niet kapot gemaakt wordt. Er zijn nooit illegalen aangetroffen. Het gaat om het transport van boten. In hoeverre zijn dat criminele handelingen of deelname aan criminele organisatie? We zitten niet bij de smokkelaars zelf", zegt advocaat Nadia Lorenzetti.

In het dossier komt ook een hotel in Poperinge ter sprake. Chauffeurs reden van daaruit naar het strand met onder meer reddingsvesten, bootjes en brandstof.