Brugge

Vijf­tien ver­dach­ten in men­sen­smok­kel­dos­sier staan terecht in Brugge

In Brugge is een groot proces rond mensensmokkel gestart. Vijftien buitenlandse verdachten, vooral uit Duitsland, riskeren zware straffen. Volgens het parket maakten ze deel uit van een organisatie die transmigranten met bootjes naar Engeland stuurde.

Door de omvang van het proces – er zijn twaalf advocaten en zes tolken – vinden de pleidooien plaats in de ruime assisenzaal. Vijf verdachten zitten al een tijdje in voorhechtenis. Het openbaar ministerie tilt zwaar aan mensensmokkel en eist tot zes jaar cel.

"We zitten niet bij de smokkelaars zelf"

Volgens de advocaat van een van de verdachten is die straf te zwaar. "Ik zal een straf met uitstel vragen, omdat ik hoop dat die man zijn leven niet kapot gemaakt wordt. Er zijn nooit illegalen aangetroffen. Het gaat om het transport van boten. In hoeverre zijn dat criminele handelingen of deelname aan criminele organisatie? We zitten niet bij de smokkelaars zelf", zegt advocaat Nadia Lorenzetti.

In het dossier komt ook een hotel in Poperinge ter sprake. Chauffeurs reden van daaruit naar het strand met onder meer reddingsvesten, bootjes en brandstof.

Mensensmokkel

