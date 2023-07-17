In juli 2023 viel de politie een landbouwbedrijf in Staden binnen. Onder de varkensstallen en in een loods bleek een professionele cannabisplantage ingericht. Die was actief van april 2021 tot juli 2023. In totaal waren vijftien personen en twee vennootschappen bij de feiten betrokken.

Volgens de rechtbank was het motief duidelijk. De beklaagden lieten zich, zo staat in het vonnis, “enkel leiden door het vooruitzicht op groot en gemakkelijk geldgewin, zonder enig gewetensbezwaar over het bijzonder grote gevaar dat drugs meebrengen voor de volksgezondheid en de maatschappij.”