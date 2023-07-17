Vijftien personen veroordeeld voor cannabisplantage in varkensstallen in Staden
Illustratiebeeld
De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, heeft vijftien personen veroordeeld voor het telen en het bezit van cannabis. De grootschalige plantage bevond zich in de kelders van varkensstallen op een landbouwbedrijf in Staden. De straffen gaan van werkstraffen en geldboetes tot effectieve gevangenisstraffen. Eén van de veroordeelden is een ex-advocaat.
In juli 2023 viel de politie een landbouwbedrijf in Staden binnen. Onder de varkensstallen en in een loods bleek een professionele cannabisplantage ingericht. Die was actief van april 2021 tot juli 2023. In totaal waren vijftien personen en twee vennootschappen bij de feiten betrokken.
Volgens de rechtbank was het motief duidelijk. De beklaagden lieten zich, zo staat in het vonnis, “enkel leiden door het vooruitzicht op groot en gemakkelijk geldgewin, zonder enig gewetensbezwaar over het bijzonder grote gevaar dat drugs meebrengen voor de volksgezondheid en de maatschappij.”
Familie en netwerk
Het landbouwersgezin speelde een centrale rol. De kelder onder de varkensstal werd verbouwd tot plantage, met hulp van externe contacten die ervaring hadden in de cannabisteelt. Facturen voor de verbouwingen werden betaald via de bedrijven van het gezin. Andere beklaagden zorgden onder meer voor advies, transport van materiaal uit Nederland, elektriciteitswerken en het knippen van de oogst.
De rechtbank oordeelde dat ook werknemers die meehielpen aan de oogst niet geloofwaardig waren in hun verklaring dat ze niet wisten dat het om cannabis ging.
Illustratiebeeld
Zware straffen en verbeurdverklaringen
De hoofdrolspeler kreeg vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, en een boete van 24.000 euro. Daarnaast werd 50.000 euro verbeurd verklaard. Andere beklaagden kregen gevangenisstraffen tot twee jaar (deels met uitstel), werkstraffen en geldboetes. In verschillende dossiers werden ook aanzienlijke geldbedragen verbeurd verklaard.
Opvallend: één van de veroordeelden is een ex-advocaat. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 8.000 euro
Bij de strafmaat van de veroordeelden hield de rechtbank rekening met “de ernst en het georganiseerd karakter van de feiten, het herhaaldelijk optreden en het gebrek aan normbesef”. De rechtbank benadrukte dat de opgelegde straffen ook bedoeld zijn om “de maatschappij te beschermen en een duidelijk signaal te geven”.
Twee beklaagden werden niet meer vervolgd omdat ze voor dezelfde feiten al eerder veroordeeld waren.