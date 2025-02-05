13°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Vijf Alba­ne­zen aan­ge­trof­fen in laad­ruim­te in Zee­brug­ge: Oek­ra­ï­ner opge­pakt voor mensensmokkel

Haven Zeebrugge

Tijdens een internationale actie tegen mensensmokkel heeft de politie ook een man in Zeebrugge opgepakt. Hij wordt ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die mensen vanuit Albanië naar het Verenigd Koninkrijk zou smokkelen. Ook daar zijn twee mannen gearresteerd.

In de zeehaven van Zeebrugge vond op 5 november een actie plaats van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, de speciale eenheden, de scheepvaartpolitie en de South West Regional Organised Crime Unit.

Vijf migranten van Albanese afkomst zaten in de laadruimte van een vrachtwagen. De slachtoffers zijn jonge mannen tussen de 25 en 39 jaar. Ze werden naar Zeebrugge gebracht door een 43-jarige Oekraïner, die ter plaatse werd gearresteerd.

Ook in Verenigd Koninkrijk

Het parket besliste om de verdachte na verhoor voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Brugge, die de man heeft aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Op dezelfde dag zijn ook twee mannen gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een 33-jarige man en een 55-jarige man.

De redactie
Mensensmokkel

Meest gelezen

Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort
Drone boven Oostende
Nieuws

VIDEO: meerdere meldingen van een drone boven het centrum van Oostende
Bus Barcafansbrand
Nieuws

Bus die fans van Barcelona naar Jan Breydel moet brengen in brand gestoken op t Zand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2021-10-20 00:00:00 - Politie vindt zwemvesten en rubberboten in bestelwagen: 2 mannen opgepakt op verdenking mensensmokkel

Tot zeven jaar cel voor mensensmokkel met bootjes
Mensensmokkel small boats

Vijftien verdachten in mensensmokkeldossier staan terecht in Brugge

Mensensmokkel: 15 arrestaties, sleutelfiguren komen uit Roeselaarse regio
Foto FGP 4

Internationale politieactie tegen mensensmokkel leidt tot zeven arrestaties
Containers

Twaalf jaar cel gevorderd voor mensensmokkel met 39 doden
Container - haven

Tot acht jaar cel voor mensensmokkel in koelcontainers
Aanmelden