Vijf Albanezen aangetroffen in laadruimte in Zeebrugge: Oekraïner opgepakt voor mensensmokkel
Tijdens een internationale actie tegen mensensmokkel heeft de politie ook een man in Zeebrugge opgepakt. Hij wordt ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die mensen vanuit Albanië naar het Verenigd Koninkrijk zou smokkelen. Ook daar zijn twee mannen gearresteerd.
In de zeehaven van Zeebrugge vond op 5 november een actie plaats van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, de speciale eenheden, de scheepvaartpolitie en de South West Regional Organised Crime Unit.
Vijf migranten van Albanese afkomst zaten in de laadruimte van een vrachtwagen. De slachtoffers zijn jonge mannen tussen de 25 en 39 jaar. Ze werden naar Zeebrugge gebracht door een 43-jarige Oekraïner, die ter plaatse werd gearresteerd.
Ook in Verenigd Koninkrijk
Het parket besliste om de verdachte na verhoor voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Brugge, die de man heeft aangehouden op verdenking van mensensmokkel.
Op dezelfde dag zijn ook twee mannen gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een 33-jarige man en een 55-jarige man.