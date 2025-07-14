22°C
Vier Colom­bi­a­nen blij­ven in de cel voor rol in cocaïnelab

Illustratiebeeld

In het onderzoek naar een cocaïnelab in Jabbeke heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van vier Colombianen met een maand verlengd. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In totaal zitten tien verdachten in de cel.

De politie viel op vrijdagavond 1 augustus binnen in een leegstaande boerderij langs de Westernieuwweg in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke. De speurders ontdekten er een groot drugslab. Volgens het parket werd er cocaïnepasta verwerkt tot cocaïnepoeder. Dat poeder werd vervolgens in blokken geperst. Zo zou er al meer dan 60 kilogram cocaïne verwerkt zijn. De civiele bescherming ging ter plaatse om het lab te ontmantelen.

Tijdens de inval werden in totaal zeven mannen gearresteerd. Drie andere verdachten werden opgepakt nadat hun voertuig werd onderschept door de speurders. Na verhoor werden een Nederlander en negen Colombianen aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer in Brugge oordeelde dinsdag al dat een Nederlander en vijf Colombianen opnieuw minstens een maand langer in de gevangenis moesten blijven.

Nieuws

Drugslabo ontdekt in Jabbeke, al meer dan 60 kilogram cocaïne verwerkt

Zwijgrecht

Vanmorgen werd ook de aanhouding van de overige vier Colombianen met een maand verlengd. De meeste verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Een van de Colombianen beweerde wel dat hem was voorgespiegeld dat hij in een veeteeltbedrijf aan de slag zou kunnen. Naar eigen zeggen ontdekte hij pas in Europa dat hij in een drugslab moest werken.

Kort na de ontdekking werd ook de eigenaar van de boerderij als verdachte opgepakt. De Brugse onderzoeksrechter besliste echter om de landbouwer onder voorwaarden vrij te laten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij van het cocaïnelab op de hoogte was.

