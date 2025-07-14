De politie viel op vrijdagavond 1 augustus binnen in een leegstaande boerderij langs de Westernieuwweg in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke. De speurders ontdekten er een groot drugslab. Volgens het parket werd er cocaïnepasta verwerkt tot cocaïnepoeder. Dat poeder werd vervolgens in blokken geperst. Zo zou er al meer dan 60 kilogram cocaïne verwerkt zijn. De civiele bescherming ging ter plaatse om het lab te ontmantelen.

Tijdens de inval werden in totaal zeven mannen gearresteerd. Drie andere verdachten werden opgepakt nadat hun voertuig werd onderschept door de speurders. Na verhoor werden een Nederlander en negen Colombianen aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer in Brugge oordeelde dinsdag al dat een Nederlander en vijf Colombianen opnieuw minstens een maand langer in de gevangenis moesten blijven.

